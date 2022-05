A ex-concorrente do 'Big Brother' ajudou nas contribuições para as obras na casa de uma mulher que vive com a mãe acamada.

Noélia Pereira, antiga concorrente do 'Big Brother', partilhou na sua conta de Instagram os resultados das obras que foram feitas na casa de Filomena, uma senhora que tem a mãe acamada e que vivia em condições precárias. "Lembram-se do teto da Dona Filomena que tem a mãe acamada para o qual tantas pessoas contribuíram doando o que podiam? Entreguei 3030 euros ao construtor e a Susana Palma entregou mais 183 euros", informa, mostrando os resultados da reconstrução. "Está feito. Ainda falta 1 quarto e falta pintar! Obrigada a todos os corações generosos e bondosos! Nunca se arrependam de ajudar!", completa. Veja a publicação: Leia Também: Noélia Pereira indignada: "Vamos dar uma lição ao Nuno Homem de Sá"