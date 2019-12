Ao lado do companheiro no Dubai, onde passaram o Natal junto dos filhos, Georgina Rodríguez não deixa de fora os treinos, mesmo estando a desfrutar de uns dias de descanso com a família.

Na manhã deste domingo, a própria partilhou na sua conta do Instagram uma fotografia onde aparece no ginásio a treinar os glúteos.

"Quando te permites ao que mereces, atrais o que precisas", escreveu na legenda da imagem, desejando desta forma um "bom dia" aos que a seguem na rede social.

Recorde-se que CR7 viajou para a cidade devido à gala dos Globe Soccer Awards, que se realizou este domingo, dia 29 de dezembro. O craque português estava nomeado para o prémio de Melhor Jogador do Ano, mas quem venceu foi Messi.

