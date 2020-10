Carolina Loureiro não podia estar mais feliz com a sua estadia no Brasil. Esta sexta-feira a atriz voltou a partilhar novidades com os seguidores do Instagram.

Carolina partilhou uma fotografia onde mostra o look escolhido para passear por São Paulo e aproveita para enviar um recadinho ao namorado, Vitor Kley.

"Oi, amor. Fui ao teu lado do armário roubar a tua roupa. Desculpa", brincou a estrela das novelas da SIC na legenda da imagem.

Que tal o estilo da atriz com a roupa de Vitor Kley? Veja a imagem na galeria.

Leia Também: Vídeo. Carolina Loureiro surpreendida pelo namorado com presente especial