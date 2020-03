Mãe de uma adolescente de 17 anos, Rita Ferro Rodrigues fez uso das redes sociais, na manhã desta terça-feira, para escrever um texto dirigido a todos os jovens que se encontram a cumprir quarentena e no qual expressa a sua admiração pela forma como enfrentam estas restrições numa fase tão intensa da vida.

"Tenho profunda admiração e gratidão por todos os adolescentes que estão a cumprir isolamento social. Ninguém fala deles e delas mas são muitos! Eu ainda me lembro dos meus 17 anos, cada dia era uma canção, uma rua, uma aventura. Cada hora era uma nova experiência, uma dor, um poema, uma angústia, uma alegria, uma paixão acabada, um beijo prometido, a interpretação de uma frase ou de um toque. Era angustiante - todas as adolescências são uma espécie de carro sem travões. Nunca vivemos com tanta intensidade como na adolescência", começou por dizer.

"Quero só dizer aos milhares de adolescentes do meu país que estão em casa - a deprimir e a dar com os pais em doidos ... mas a cumprir: MALTA, OBRIGADA. Se não é fácil para ninguém, para vocês - no expoente da vontade de viver - será muito difícil. Obrigada miúdos e miúdas queridos e queridas. Sois grandes! É só a vida entre parêntesis um bocadinho - quando passar vocês já cresceram (mesmo sem quererem) e acredito que farão a diferença, também por terem vivido isto. E farão asneiras. Claro. Como todos nós antes de vocês. E ainda bem. Isto vai passar. A vida prosseguirá e quando contarmos as tropas da resistência... vocês putos, estavam lá", continuou.

Por fim, a apresentadora revelou que devido à pandemia viu-se obrigada a adiar uma viagem muito especial que tinha marcada com a filha: "Amanhã eu e a minha filha partiríamos para uma viagem muito desejada (e merecida) de mãe e filha, planeada durante meses. Não acontecerá agora. Mas quando acontecer... não sei quem vai ser a adolescente e quem vai tomar conta de quem. Está prometido, minha Leonor".

