John Cena e Nikki Bella mantêm uma boa relação de amizade, e a prova de tal facto são as recentes declarações da figura pública.

Em conversa com a Us Weekly, Bella, de 36 anos, disse que o 'ex' lhe ligou quando o filho nasceu. "O John e eu estaremos ligados para sempre... Tudo o que sempre quis foi que ele fosse feliz", disse.

John entrou em contacto com Nikki depois de esta ter dado à luz o pequeno Matteo, fruto da relação atual com Artem Chigvintsev. Uma conversa "curta e doce", como descreveu a figura pública.

Recorde-se que Bella separou-se de Cena, de 43 anos, em 2018. Entretanto, no passado mês de janeiro, Nikki ficou noiva de Chigvintsev. Por sua vez, John casou-se com Shay Shariatzadeh em outubro.

