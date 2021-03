Nicolas Cage casou-se com Riko Shibata no passado dia 16 de fevereiro, em Las Vegas, confirma o Page Six. "É verdade e estamos muito felizes", garantiu o ator num comunicado recente.

Este é o quinto casamento da estrela de Hollywood, de 57 anos - que no passado subiu ao altar com Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim e Erika Koike - e o primeiro de Riko Shibata, de 26.

O casal foi visto pela primeira vez há cerca de um ano, em Nova Iorque, pouco tempo antes da pandemia atingir os Estados Unidos.

Leia Também: Azealia Banks termina namoro uma semana após ter sido pedida em casamento