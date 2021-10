Nasceu em Sydney na Austrália mas estava a viver em Paris quando, em 2019, decidiu trocar o cosmopolitismo da capital francesa pela tranquilidade saloia da Ericeira, uma das mais populares vilas piscatórias do concelho de Mafra, nos arredores de Lisboa. Nick Youngquest, o manequim australiano de 38 anos que é o rosto dos perfumes Invictus, Invictus Aqua, Invictus Legend e Invictus Intense de Paco Rabanne, mudou-se para cá com a namorada, a manequim e empresária brasileira Luma Grothe, no início de 2019.

No início de 2020, com o confinamento imposto pela pandemia viral de COVID-19, o antigo jogador de râguebi regressou à Austrália, onde se manteve durante mais de um ano. Em agosto, após uma viagem aos EUA, anunciou aos seguidores que estava novamente em território nacional. "É bom estar de volta a Portugal", escreveu na legenda da fotografia a preto e branco que partilhou nas redes sociais. Nas últimas semanas, o modelo tem aproveitado os dias de sol para relaxar ao sol e para treinar.

Além de fazer surfe no mar da Ericeira, Nick Youngquest, um apaixonado por desporto, prepara-se também afincadamente para a TCS New York City Marathon, maratona que se realiza anualmente em Nova Iorque. A prova deste ano está agendada para o dia 7 de novembro. Desde 2015 que o australiano participa em todas as edições que se têm realizado. Segue-se, depois, a Zurich Maratón Malaga, em Espanha, a 12 de dezembro. Nas pausas entre os treinos, o modelo tem aproveitado para socializar em Cascais.