Nesta fase conturbada para a família real britânica não há quem escape à polémica. Nem mesmo Peter Phillips, neto da rainha Isabel II, que se viu duramente criticado ao ser a cara de uma campanha na China.

O filho da princesa Ana promoveu uma marca de leite, sendo apresentado nas promoções como "membro da realeza britânica", algo que no Reino Unido não ficou bem visto.

O jornal The Sun noticia que Peter foi acusado de usar a sua posição na família real para realizar a campanha.

Esta não é a primeira vez que Peter Phillips gera controvérsia. Em 2008, quando subiu ao altar com, Autumn Kelly, foi alvo de grandes críticas por vender imagens do seu casamento à revista Hello.

