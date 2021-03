Peter Phillips deslocou-se até St Cyrus, Aberdeenshire, na Escócia. Habitantes locais mostraram-se indignados por não terem sido (alegadamente) respeitadas as regras do confinamento no país.

A polícia interrogou o neto da rainha Isabel II, Peter Phillips, depois de ter sido apresentada uma queixa. Em causa está o facto deste ter viajado até à Escócia para se encontrar com uma pessoa, uma "mulher casada", conforme descreve o jornal The Sun. As autoridades foram chamadas por habitantes locais que alegaram que este ter-se-ia deslocado de bastante longe - cerca de 740 quilómetros, da sua casa em Gloucestershire. Mesmo com o sucedido, a verdade é que Peter acabou por mostrar uma justificação, referindo que na verdade tratava-se de uma viagem de negócios. A pessoa em questão é amiga da irmã de Peter, Zara Philips, ainda dos tempos de escola. Leia Também: Foi nesta casa que nasceu o 10.º bisneto da rainha Isabel II