Miguel Cristovinho revelou-se grato por todas as "bênçãos" que tem na sua vida, chamando a atenção para a importância de todos os dias as pessoas lembrarem-se disso, sobretudo com a atual guerra na Ucrânia, após a invasão da Rússia.

"Se contar as minhas blessings [bênçãos] já era uma prática comum na minha vida, nestes próximos dias então vai ser praticamente impossível ter qualquer momento de alegria sem dar graças por poder viver em paz e em liberdade. Sem sentir o peso de todos aqueles que, neste preciso momento, aqui tão perto de nós, temem pelas suas vidas e pelas vidas das suas famílias", começa por dizer.

"A minha bênção de hoje foi poder ver a cara de felicidade do Mateus com a máscara de super-herói que lhe pude comprar, foi poder levar o meu filho à escola sabendo que a maior dificuldade dele hoje vai ser partilhar o brinquedo mais disputado. Vai certamente ter um dia feliz", nota.

"Estamos tão habituados a querer mais e mais, tão acostumados a competir e a ambicionar ter aquilo que não nos chegou, que nos esquecemos do privilégio que temos - o privilégio de viver uma vida em paz e com saúde", sublinha ainda.

"Que a gratidão seja uma bússola nos nossos dias, para que possamos ser empáticos e estar conscientes de que muitas vezes aquilo que temos em abundância, está em forte escassez para o nosso vizinho. Partilhem aqui comigo uma coisa pela qual estão agradecidos no dia de hoje, vou gostar de ler", completa.

Na imagem quem posa é o filho do músico, Mateus, fruto do anterior relacionamento com Mia Rose.

Leia Também: "Não deixemos de acreditar que a guerra se resolve com acordo e calma"