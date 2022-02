Logo depois de Jorge Guerreiro ter sido o primeiro salvo da noite, este domingo, 6 de fevereiro, o concorrente ficou com uma nomeação direta que foi dada pela colega Liliana.

Um gesto que levou a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' Érica Silva a reagir no Twitter.

"[...] Será que as alminhas que estão no jogo ainda não perceberam que ter o Jorge Guerreiro nomeado, só dificulta os restantes nomeados?!", começou por dizer.

"Acabou de ser salvo com 1% e logo de seguida leva nomeação direta com a justificação de facilitar a vida aos colegas?! Mas agora a Lili é vidente?! E sabe em quem vão mesmo nomear os colegas?! Fico extremamente passada com estas m****", acrescentou, afirmando ainda que, para si, quem vai vencer esta edição é o cantor.

Mas não ficou por aqui e numa outra publicação escreveu ainda: "[...] Foi salvo com 1%… e a que dilema teve direito?! Raspas… Nem com famosos se escondem as manipulações! Vergonha TVI. Mais uma vez… uns são filhos e outros filhos da ****".

