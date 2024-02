Nelson Évora vai ter... uma menina!

Poucas semanas depois de anunciar que será pai pela primeira vez, aproveitando uma das galas do 'Dança com as Estrelas', da TVI, o atleta recorreu às redes sociais para anunciar o sexo do bebé.

"It’s a girl [é uma menina]. Sim, nós vamos ser pais de uma princesinha!", pode ler-se na partilha feita em conjunto com a companheira, Evy Alberola.

