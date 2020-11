Com o Natal a chegar, Robbie Williams decidiu lançar uma nova música inspirada nos tempos em que vivemos, com a pandemia ainda muito presente nas nossas vidas.

'Can't Stop Christmas (Não parem o Natal)' é o nome deste novo tema que conta com versos como: "O Pai Natal está no trenó, mas agora a dois metros de distância", fazendo ainda referência aos meios mais seguros de comunicação: o Facetime, Zoom. As medidas de segurança, como o álcool gel, também não ficaram de fora.

Uma colaboração com os produtores Guy Chambers e Richard Flack, que pertence ao novo álbum duplo de Robbie, 'The Christmas Present' - que conta com participações especiais de Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum e Tyson Fury.

