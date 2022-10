A família de Carolina Patrocínio voltou a aumentar. Nasceu na manhã de segunda-feira, 10 de outubro, o terceiro filho de Inês Patrocínio.

A novidade foi anunciada nas redes sociais da fundadora da marca Grow Maternity.

"Às 03h00 e meia da manhã da madrugada do dia 10.10, acordei com contrações muito fortes. Foi o tempo de acordar o Pedro, vestir um fato de treino e pedir à minha sogra para ir lá para casa ficar com os nossos filhos que estavam a dormir", contou Inês, revelando em seguida o sexo e nome deste desejado terceiro filho.

"Às 07h02 da manhã, nascia a nossa filha Helena de parto normal com 3.688 kg", desvendou.

A irmã de Carolina Patrocínio juntou ainda às suas palavras as primeiras fotografias da bebé, captadas momentos após o parto, e as imagens do momento em que os irmãos mais velhos, Alice e Pedro, conheceram a menina.

Inês Patrocínio, recorde-se, é casada há vários anos com Pedro Rocha e Melo.

