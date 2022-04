Nasceu o segundo filho de Inês Folque. A novidade foi anunciada esta segunda-feira, dia 4 de abril, porém o menino veio ao mundo na última sexta-feira, 1 de abril de 2022.

“E o amor multiplica-se, infinitas vezes infinito”, anuncia a apresentadora ao partilhar no Instagram as primeiras fotografias do menino.

A publicação, importa realçar, revelou ainda o nome do bebé: Francisco Xavier.

Inês Folque e o marido, Gonçalo Ribeiro Telles, têm um filho mais velho em comum, o pequeno Tomás, de dois anos.

