Será hoje, 22 de junho, transmitida no programa de Manuel Luís Goucha na TVI, uma entrevista que o apresentador fez ao fadista Ricardo Ribeiro.

Na sua conta de Instagram, Goucha partilhou um vídeo com um pouco da conversa, em que o artista fala sobre um dos momentos mais difíceis da sua vida.

"Essa tentativa de pôr fim à vida, de suicídio, o que quiserem chamar, foi uma patetice. Naquela altura não pensava, aliás, pensava demais no que não devia, enfim, e como já estava tão desesperançado e como tudo para mim era adverso e negro, pensei: 'Bom, se calhar é uma maneira de fugir daqui, e a única maneira que encontrei foi essa'", confessou.

Comentando o vídeo, Manuel escreveu na legenda da publicação: "Conversar com o Ricardo Ribeiro é sempre desafiante. E é sempre como se fora a primeira vez. Vive em Cabrela, Alentejo, numa casa recuperada pelas suas próprias mãos, foi pai do Francisco há meia dúzia de meses...e talvez a paz o habite agora finalmente. Como gosto do Ricardo".

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

