Naomi Campbell está debaixo de críticas depois de destacar imagens dos Óscares na sua página de Instagram. Isto porque muito acreditam que a modelo recorreu ao Photoshop.

Vários seguidores rapidamente deixaram comentários na publicação que fez na rede social a destacar as diferenças das imagens comparadas com as 'brutas' tiradas na passadeira vermelha.

"Deus nos ajude porque até mesmo a Naomi acha que precisa disto", pode ler-se entre as reações dos fãs.

Veja a imagem que está a dar que falar:

© Instagran

