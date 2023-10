Noua Wong vive agora uma nova fase da sua vida, marcada pelo nascimento do seu primeiro filho, fruto da relação com Cifrão.

A bailarina fez esta quarta-feira, dia 25 de outubro, uma publicação nas redes sociais onde reflete sobre o facto de, agora, preferir estar em casa, junto do seu bebé.

"Vi esta foto e deu-me vontade de arranjar-me e sair. Neste momento estou sentada e no meu colo está o meu pedaço de sonho 'desmaiada' depois do peitinho. Não trocava este momento por nada, será que vou querer sair do casulo?", fez notar a também atriz.

