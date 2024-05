Tiago Rufino foi uma das pessoas a reagir à polémica expulsão de Catarina Miranda do 'Big Brother', que aconteceu esta quinta-feira, 16 de maio, depois de um episódio relacionado com um copo partido.

Não ficando indiferente ao assunto, Tiago Rufino, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', partilhou a sua opinião nas redes sociais.

"Não gostei nada do jogo dela! Talvez por já a conhecer de outras andanças e perceber desde o início que 90% do que estava ali era ela e não uma personagem! Mas sei reconhecer que era a figura principal da casa e que se perdeu muito pela sua saída!", destaca.

"Acho que depois de ver as imagens não poderia haver outra decisão! Espero que ela consiga tudo o que deseja cá fora e espero que as pessoas tenham calma agra com ela", completa.

Partilha de Tiago Rufino no Instagram© Instagram - Tiago Rufino

O Fama ao Minuto esteve à conversa com a concorrente: Catarina Miranda: "Aquele prémio vai ser sempre meu por direito"