Um par de sapatos foi o mote para uma reflexão que Cristina Ferreira fez na sua página de Instagram. Trata-se de um modelo Manolo Blank que ficou famoso na série 'O Sexo e a Cidade', através da personagem de Sarah Jessica Parker - Carrie Bradshaw.

"Ficaram famosos numa conhecida série de televisão. A televisão que, ao olhar para trás, nunca foi sonho de menina mas deu-me tantos outros", começa por referir a apresentadora.

"Acho que fui muito sossegada no que aos sonhos diz respeito. Tenho a sensação que nunca corri atrás apenas estive atenta e não deixei escapar nenhum. Nenhum", realça.

Entretanto, a apresentadora recorda a história de António, um dos convidados que recebeu esta quinta-feira, 27 de junho, no 'Dois às 10'.

"Nasceu numa família pobre, tão pobre que ler era desperdício. Levou pancada atrás de pancada por ter livros na mão. Quando trabalhava numa oficina, aos 11 anos, via da janela os aviões a passar e 'embarcava' em todos. Ler dava-lhe mundo. Tornou-se paraquedista, foi à guerra, licenciou-se em direito, foi diretor de multinacionais e escreveu 7 livros. Que lhe diria o tio agora? O António tinha tudo para não ser ninguém mas voou", relata.

"Quando engraxou sapatos em miúdo, ao lado estava um outro engraxador com quem fez amizade. 30 anos depois, num acaso, encontrou-o quando pensou em engraxar os seus sapatos. Ele não tinha saído do lugar. Como diz o António: fiz tudo aquilo em que acreditei muito. Mas é preciso sair do lugar. Para lá da serra lembram-se?", questiona, relembrando as suas palavras.

"Alguém vos tocou hoje? O que têm de bonito para partilhar?", pergunta.

