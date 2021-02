Halle Berry respondeu à letra às pessoas que criticaram a sua vida amorosa. No fim de semana, a artista partilhou a seguinte frase na sua conta de Instagram: "As mulheres não vos devem merd* nenhuma".

Apesar de ter recebido o apoio de amigos e admiradores, Berry também não se livrou de comentários mais negativos.

"Com tudo o que conseguiste, fama, beleza, parece que não consegues segurar um homem. Tenho a sensação que és demasiado controladora, mandona e provavelmente demasiado cheia de ti mesma. Já perguntaste o que é que há de errado?", afirmou um internauta.

"Quem te disse que os quero segurar? Quero viver o melhor da vida, se dás um passo errado, claro que o corriges e começas de novo!", defendeu a celebridade.

Recorde-se que Halle casou-se pela primeira vez com o jogador de basquetebol David Justice, de quem se divorciou em 1997. Depois subiu ao altar com Eric Benét, separando-se em 2005. O seu último casamento foi com o ator francês Olivier Martinez, com quem tem um filho em comum, Mateo, de sete anos. A separação aconteceu em 2016, após três anos de casamento.

Atualmente está num relacionamento com o músico Van Hunt.

Leia Também: Filha de Romana está de parabéns: "Que orgulho e gratidão"