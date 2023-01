Dino D'Santiago foi um dos presentes na conferência que marcou os 50 anos do semanário Expresso e, no final da sua atuação, no passado dia 6, sexta-feira, o artista lançou um "desafio". O de se pensar numa alteração ao hino nacional - 'A Portuguesa'.

Este seria, nas palavras do músico, um "desafio bom a pensar nos nossos filhos".

"A nossa geração, este nosso tempo, já é um tempo de termos um hino menos bélico, que incentive menos às guerras", considerou no palco da Fundação Champalimaud, em Lisboa, continuando: "Não gritemos mais 'às armas, às armas' e não marchemos mais 'contra os canhões'."

Para Dino D'Santiago, "os nossos filhos não precisam disso e a nova emancipação não pode ser territorial. Que seja mental, espiritual, com amor. É um desafio que eu lanço e sinto que o Expresso o pode fazer."

O artista publicou também uma menção a esta questão no Instagram, numa publicação que pode ver em baixo:

Recorde-se que 'A Portuguesa' é o hino nacional desde 1911. A letra é de Henrique Lopes de Mendonça, com música de Alfredo Keil.

