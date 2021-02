Helena Coelho já entrou na reta final da gravidez e está agora a poucas semanas de conhecer o seu primeiro filho, cujo sexo apenas será revelado após o parto.

Esta terça-feira, dia 23, a digital influencer partilhou um desabafo sobre esta fase final da gestação e mostrou como está grande a sua barriguinha.

"Não sei se nove meses chegam para se construir sonhos de uma vida, para nos prepararmos para um amor avassalador como todos o descrevem, para nos habituarmos a viver com a certeza de que seremos imperfeitos mesmo sendo melhores pais (do nosso) mundo... mas o entusiasmo de conhecer o/a dono/a do segundo coração que bate dentro de mim, que já gosto tanto e quero cuidar mesmo sem nunca o/a ter visto... é maior que tudo", pode ler-se na legenda da mais recente fotografia de Helena.

"Esta recta final é emotiva, cansativa e demorada mas tenho a certeza que vai deixar saudades também", termina a apresentadora do programa 'VivaVida'.

