Halsey está na reta final da gravidez e faz questão de partilhar esta fase de perto com os fãs. Ainda este fim de semana, a artista publicou no Instagram novas imagens que destacam a (enorme) barriga.

Recorde-se que o bebé é o primeiro filho em comum com Alev Aydin, com quem mantém uma discreta relação. A cantora anunciou a gravidez nas redes sociais no final de janeiro.

Veja na galeria as recentes fotografias que Halsey partilhou com os seguidores.

