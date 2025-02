Liliana Filipa não esconde que uma das coisas que mais gosta de fazer na vida é viajar. Desta vez, o destino escolhido pela empresária foi St Moritz, na Suíça, zona onde se praticam vários desportos de neve.

A influencer fez questão de partilhar com os seguidores algumas imagens captadas no local onde aparece muito glamourosa, com um vestido preto justo e uma estola de pelo.

Liliana surge também feliz ao lado de uma amiga e do companheiro, Daniel Gregório.

Com um cenário digno de um filme, a empresária mostrou ainda o local onde jantou.

