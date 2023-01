Prestes a estrear uma nova novela como protagonista, Bárbara Branco esteve à conversa com Daniel Oliveira numa nova emissão do 'Alta Definição'.

A namorar há quatro anos e meio com o colega de profissão José Condessa, a jovem atriz confessou que é possível viver a relação mesmo com o olhar atento do público, embora em alguns momentos isso seja mais difícil.

"Na altura em que o Zé foi para o Brasil, foi muito complicado, mas temos uma forma muito saudável de lidar com isso", explicou Bárbara.

A artista, de 23 anos, diz sentir-se "muito observada", embora o namorado a ajude a trabalhar a despreocupação em torno dessa questão.

Importa lembrar que José Condessa, em 2020, chegou a integrar o elenco da novela da Globo 'Salve-se Quem Puder', no Brasil. Antes de decidir abandonar o projeto, o ator foi acusado de ter traído Bárbara Branco com Juliana Paiva, a atriz com quem fazia um par romântico.

