Será que é caso único no mundo inteiro? Aisha Tamba, a recém-esposa de Sadio Mané, deu uma entrevista ao Daily Mail e confrontada sobre a possibilidade de conviver com Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, deu uma resposta surpreendente.

"Não sei quem ela é, não tenho redes sociais", fez notar, revelando assim que não está a par da história de amor do craque que partilha o balneário do Al Nassr com o marido.

Mané e Aisha Tamba 'deram o nó' no passado dia 7 deste mês, numa cerimónia privada que aconteceu no Senegal. Já casada, a jovem de 19 anos revelou que tem intenções de manter a "humildade", a mesma que sempre associou ao jogador que representou recentemente o Bayern de Munique.

"Não estou habituada a receber tanta atenção porque somos uma família muito discreta. Não gostamos de nos exibir e de falar sobre as nossas vidas pessoais. Sou uma pessoa muito realista, foi assim que fui criada e nada será diferente só por causa deste casamento", concluiu Aisha, citada pelo Daily Mail.

