Já passou um mês desde que Luís Filipe Borges e Sara Santos foram pais pela primeira vez com o nascimento do pequeno Tomé. A propósito da data, a mulher do comediante partilhou uma ternurenta fotografia do menino na qual se vê o seu rosto pela primeira vez.

"1 mês de Tomé.

O corpo miúdo e frágil encaixa com perfeição nos meus braços. Não poderia existir métrica mais perfeita. Tem os meus olhos, mas também o meu coração", afirma na legenda da publicação.

"Quando vejo este miúdo de pieira sonante sei que a minha missão não é prepará-lo para enfrentar um mundo difícil e, muitas vezes, cruel, mas sim prepará-lo para que torne o mundo um pouco menos difícil e cruel", completou.

