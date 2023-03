O antigo futebolista Luís Fabiano tronou-se um dos assuntos do momento no Brasil... e pelos piores motivos. O craque, que chegou a jogar em Portugal no Futebol Clube do Porto, traiu a mulher e prepara-se para ter um filho com a amante.

Juliana Paradela, esposa de Luís, tornou a história pública através das redes sociais.

"Hoje pela manhã recebi a notícia de que as minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu ex-marido, Luís Fabiano, com a sua amante! Acabei de dar a notícia para as nossas filhas e família. Parabéns, papai fabuloso", pode ler-se numa mensagem partilhada esta quinta-feira, 9 de março, na rede social Instagram.

Juliana e Luís Fabiano casaram-se em 2005 e são pais de Giovanna, Gabriellla e Giulie.



© Reprodução Instagram/ Juliana Paradela

