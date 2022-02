Morreu Leyla Belinaso, de 84 anos, mulher do apresentador da TV Globo, Léo Batista, de 87. Leyla terá sido encontrada sem vida na piscina da casa de ambos em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi o comunicador quem a encontrou este sábado, dia 29, revela o jornalista Léo Dias.

Um comunicado da Secretaria de Estado de Polícia Militar, obtido pela Revista Quem, informa que Léo Batista mergulhou para retirar a esposa da piscina e percebeu que ela já estaria sem vida.

Fonte da TV Globo dá conta de que a senhora poderá ter morrido na sequência de um enfarte. Porém, a Polícia Civil do Rio de Janeiro assegura que o caso está ainda a ser investigado.

"De acordo com a 32ª DP (Taquara), um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. A perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. As investigações estão em andamento", informa a referida nota.

