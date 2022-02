Morreu este domingo, dia 6, Sylvester Johnson, conhecido em todo o mundo como Syl Johnson. Tinha 85 anos.

A notícia é confirmada "com profunda tristeza" pela família do músico através de um comunicado enviado à revista Rolling Stone. A causa da morte permanece por revelar.

Sylvester Johnson é considerado um grande nomes do blues e do soul, entre os seus maiores sucesso estão 'Different Strokes', 'Is It Because I'm Black' e 'Take Me to the River'.

A partida de Syl Johnson acontece poucos dias após a morte do seu irmão mais velho, o também músico Jimmy Johnson, de 93 anos.

