Darren Criss, conhecido pela participação em séries como 'Glee', vive um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Morreu o pai do ator, Bill Criss. Tinha 78 anos.

Nas suas redes sociais, Darren deu a notícia revelando que o pai havia morrido vítima de uma rara doença cardíaca com a qual batalhava há vários anos.

A sua publicação, como seria de esperar, surgiu em jeito de homenagem e acabou por emocionar grande parte dos seus seguidores.

Bill Criss é descrito pelo filho como uma pessoa culta, alguém de quem todos gostavam instantaneamente, um "pai notável" e um "verdadeiro cavalheiro".

"Passei a maior parte da minha vida a tentar ser como ele, a querer ver e fazer todas as coisas incríveis que ele fez - e estou muito agradecido por ele ter estado por perto para me ver realmente fazer algumas", escreveu Darren Criss, que escolheu terminar o seu desabafo com uma promessa de amor eterno.

Veja na galeria as fotos que o ator juntou à sua homenagem.

Leia Também: Pai de concorrente do 'Big Brother' morreu durante a pandemia de Covid-19