Morreu Mick Rock, um dos mais conceituados fotógrafos no panorama musical. Era conhecido como "The Man Who Shot the Seventies [o homem que fotografou os anos 70]", acompanhou grandes nomes e criou sessão icónicas de músicos como David Bowie, Lou Reed, Queen, Iggy Pop, Ramones, Syd Barrett ou Sex Pistols, entre outros.

A notícia da morte foi partilhada de forma oficial na página de Twitter de Michael David Rock, que tinha atualmente 72 anos.

"É com pesar que comunicamos que o nosso amado renegado psicadélico acaba de fazer a viagem para o outro lado", escrevem a mulher a filha em comunicado.

"Aqueles que tiveram o prazer de existir na sua órbita sabem que o Mick foi sempre mais do que 'O Homem que Fotografou os Anos 70'. Era um poeta da fotografia — uma autêntica força da natureza que passava os seus dias a fazer aquilo de que gostava, sempre à sua maneira, que era deliciosamente escandalosa", realça ainda a referida nota.

Mais recentemente, Mick Rock continuou a fazer sucesso ao fotografar nomes como Snoop Dogg, Alicia Keys, Jane's Addiction, Lady Gaga, Miley Cyrus, Father John Misty ou os Yeah Yeah Yeahs.

