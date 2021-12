Morreu o baixista e produtor jamaicano Robbie Shakespeare, dos Sly and Robbie. Tinha 68 anos.

De acordo com o jornal The Jamaica Gleaner, o músico terá sido recentemente submetido a uma cirurgia aos rins. Estava internado num hospital na Flórida.

Após a notícia, o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, recorreu ao Twitter para reagir à partida do músico.

"As minha condolências à família, amigos e fãs do músico e produtor de reggae jamaicano, Robbie Shakespeare, dos Sly and Robbie", começou por escrever.

"O lendário baixista Robbie Shakespeare desempenhou um papel significativo na gravação e produção de álbuns para vários artistas do reggae, incluindo Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, U Roy, Culture, Burning Spear entre outros grandes nomes", acrescentou numa outra publicação.

"[...] Será lembrado pela sua excelente contribuição à indústria e à cultura da Jamaica. Que a sua alma descanse em paz", completou.

