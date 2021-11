O panorama artístico espanhol está de luto com a morte de Georgie Dann, estrela da música ligeira nas décadas de 70 e 80. Tinha 81 anos.

Segundo o El Mundo, o artista encontrava-se no Hospital Puerta de Hierro, em Madrid, onde iria ser submetido a uma operação ao quadril.

Nascido em Paris, em 1940, Georgie Dann cedo começou a estudar no Conservatório, tendo-se especializado em clarinete. Tocava também saxofone e acordeão.

Mudou-se para Espanha aos 15 anos para participar no Festival do Mediterrâneo e foi nessa época que se abriram portas além fronteiras, com contratos com a Venezuela, Argentina e México.

O seu primeiro êxito foi a canção 'El Casatschock', mas foram os temas 'El chiringuito' e 'La barbacoa' que mais maracaram a sua carreira.

