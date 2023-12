A atriz e apresentadora espanhola Concha Velasco morreu este sábado, dia 2 de dezembro, aos 84 anos. A informação foi divulgada pela família através de um comunicado que está a ser citado pela imprensa espanhola.

Concha Velasco passou pelo cinema, teatro e televisão. No currículo destacam-se o filme 'Tormento' (1974) e as séries 'Gran Hotel' (2011-2013) e 'Teresa de Jesús' (1984). Mais recentemente, integrou o elenco da produção de sucesso da Netflix 'As Telefonistas', entre 2017 e 2020.

Em 2021, a saúde da artista piorou, o que levou a família a decidir, um ano depois, instalá-la num lar. A decisão, como recorda a Vanitatis, foi muito criticada pelos espanhóis.

"Ela é uma pessoa dependente e não há nada de errado em reconhecê-lo. A minha mãe precisa de ajuda 24 horas por dia, para qualquer tarefa. A minha mãe não consegue fazer nenhuma tarefa sozinha. É um grau de dependência que não vou dizer porque faz parte da privacidade dela", justificou, na altura, um dos seus filhos.

