Ângela Rabello morreu na passada quarta-feira, dia 29 de novembro, aos 73 anos. A atriz brasileira havia sido diagnosticada com cancro no fígado há apenas dois meses e, uns dias antes de perder a vida, recebeu metade do fígado da filha, Ana Amelia Rabello.

A primeira novela de Ângela foi 'Cambalacho', em 1986, tendo participado depois em 'O Cravo e a Rosa', em 2000, e 'Da Cor do Pecado', em 2004.

Mais tarde, integrou os elencos de 'Malhação', em 2013, e 'Amor à Vida', no mesmo ano. A sua última novela foi 'Um Lugar ao Sol', de 2021.

Leia Também: Morreu Dean Sullivan, ator de 'Brookside', aos 68 anos