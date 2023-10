Lara Parker morreu na manhã da passada quinta-feira, dia 12 de outubro, na própria casa, situada em Los Angeles.

A atriz norte-americana, de 84 anos, perdeu a vida durante o sono e a notícia foi agora divulgada pela colega de profissão e amiga Kathryn L. Scott.

"Durante mais de 50 anos, as nossas vidas estiveram interligadas através do nosso amor mútuo pela literatura, escrita e representação. Não poderíamos ter sido mais diferentes e é aí que reside a magia da nossa amizade duradoura. Os meus pensamentos estão com tua família neste momento triste de tristeza e lembrança", pode ler-se no texto, citado entretanto pela People.

Lara Parker tornou-se conhecida pela participação na série de sucesso 'Dark Shadows', emitida entre 1966 a 1971.

