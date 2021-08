Morreu este sábado, dia 7, a atriz Jane Withers. A antiga estrela infantil dos filmes de Hollywood tinha 95 anos.

Kendall Errair, uma das filhas de Jane, confirmou a notícia e prestou homenagem à mãe dedicando-lhe um texto comovente.

"A minha mãe era uma senhora tão especial. Ela iluminava uma sala com as suas gargalhadas. Irradiava alegria e gratidão, especialmente quando falava sobre a carreira - que tanto amava", pode ler-se na publicação.

Jane Withers teve uma carreira de sucesso em Hollywood entre as décadas de 1930 e 1940. Da sua história fazem parte filmes como 'Bright Eyes', 'The Farmer Takes a Wife', 'My Best Gal' e 'Johnny Doughboy'.

Ainda criança, conseguiu o feito de ser a única a ter um contrato de sete anos com a 20th Century-Fox Studios.

Mais recentemente, deu voz ao filme de animação 'O Corcunda de Notre Dame' e 'O Corcunda de Notre Dame II'. Este foi o seu último trabalho.

