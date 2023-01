Morreu aos 25 anos a filha do ator John Ventimiglia (uma das estrelas da série 'Sopranos', onde dá vida a Artie Bucco), no dia 12 de janeiro.

Foi a mãe de Odele, Belinda Cape, quem partilhou a notícia publicamente através de uma publicação que fez no Facebook.

"De coração partido por ter que publicar o aviso do funeral da nossa querida Odele. A sua irmã Lucinda e eu ficamos emocionadas com as mensagens de apoio e amor que recebemos, e as vossas recordações de como a Odele era querida por tantos", escreveu.

"A Odele era muito amada e deixa um grande vazio nas nossas vidas", completou. O funeral decorreu esta quinta-feira, dia 26 de janeiro.

Por sua vez, a irmã de Odele, Lucinda Ventimiglia, também lhe prestou uma homenagem pública no Instagram. "As palavras nunca vão ser suficientes para expressar a dor que todos estamos a sentir. Amo a minha irmãzinha e vou passar o resto da minha vida à procura dela em tudo", disse.

"Eu e a minha família estamos muito gratos por todo o cuidado e apoio que recebemos durante este período difícil. Nunca ficou tão claro o quanto ela significava para tantas pessoas", rematou.

A causa da morte, relata o Page Six, não foi divulgada até à data.

Neste último adeus, em vez de flores, a família pediu doações para uma campanha que foi criada no GoFundMe com o objetivo de ajudar nos custos da educação da filha de Odele, Shiloh.

De acordo com o Daily Mail, Odele Ventimiglia morreu cerca de três meses depois de ter dado à luz, em novembro de 2022.

Leia Também: Ator José Boavida morreu há 7 anos. A emotiva homenagem de Noémia Costa