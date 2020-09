Luciana Abreu usou a sua conta de Instagram para comentar um momento que se tornou viral nas redes sociais e no qual participa. Tudo aconteceu no último programa 'Domingão', da SIC, quando a apresentadora se divertia ao som da música 'O Burrito', de Fernando Correia Marques.

Este momento acabou por ser alvo de gozo por parte de um comediante, Hugo Sousa, a quem Luciana agora respondeu.

"Agradeço a bondade da projeção que me deram a mim e à esposa do Fernando Correia Marques. A senhora/esposa é quem faz de Burrito. Agradeço muito a bondade, mas não podem ser tão ignorantes. Agradeço a projeção mas não podem ser tão imbecis, porque apesar do Domingão ter uma audiência tão grande e haver tanta alegria, não combina com esta descrição que vós tanto quereis salientar...", sublinha.

"Mas mais uma vez obrigada. Não sei se o autor da publicação tem neurónios para perceber o que é estar feliz, num canal de televisão feliz", completou.

Recorde o momento.

