Ana Guiomar está a desfrutar do melhor da vida. A atriz encontra-se a fazer uma viagem pela África do Sul, como já tinha partilhado com os seguidores da sua página de Instagram.

Esta terça-feira, 12 de março, a artista fez uma nova partilha no destino e... em "modo safari".

Descontraída, Ana Guiomar posa num jipe, pronta a conhecer os encantos do Parque Nacional Kruger, um dos pontos mais turísticos do destino.

