Josh Ostrovsky, também conhecido como The Fat Jew, foi pai de um menino. A notícia foi anunciada este fim de semana nas redes sociais da companheira do modelo plus size, Caitlin King.

A boa nova foi dada com a animação que caracteriza o casal: A primeira fotografia mostra Caitlin a comer nuggets na maternidade; a segunda imagem é protagonizada por Josh, que aparece a segurar o recém-nascido.

Veja abaixo as divertidas partilhas que deixaram os fãs deliciados.

