Morreu Jo-Carroll Dennison, Miss América no ano de 1942. Aquela que era a mais antiga vencedora do concurso perdeu a vida em sua casa, na Califórnia, aos 97 anos.

Nascida em 1923, em criança Jo-Carroll começou a dar provas do seu talento em atuações para a família, que vivia no estado do Arizona.

Estudou para ser secretária, mas acabou por ser convidada para participar no concurso de miss Texas e aí começou a sua carreira no universo da moda.

A organização Miss America lamentou publicamente a morte de Jo-Carroll através das redes sociais. "Agradecemos-lhe o seu contributo e iremos sentir profundamente a sua falta", lê-se.

