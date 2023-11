Miranda Kerr usou a sua conta no Instagram para recordar o início do seu romance com Evan Spiegel.

Numa publicação feita esta quarta-feira, dia 8, a modelo partilhou uma foto de um evento da Louis Vuitton em 2014, onde conheceu o atual marido.

"Neste dia em 2014 o destino (e a Louis Vuitton) juntou-me a mim e ao Evan num jantar no MOMA em Nova Iorque. O momento mágico em que nos conhecemos foi captado. Há nove anos!", escreveu Kerr na legenda. A fotografia mostra a modelo a sorrir enquanto aperta a mão a Spiegel.

