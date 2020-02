Foi através da sua página do Instagram que Milla Jovovich partilhou a primeira fotografia da filha, revelando que tem passado os últimos dias a cuidar da menina. A bebé sofre de icterícia - uma condição que nos recém-nascidos está relacionada com o facto do fígado ainda não estar maduro o suficiente.

"Hoje a Osian faz duas semanas! Quando as pessoas me perguntam o que é que tenho feito, é basicamente isto. Estou a tentar ser uma fábrica de leite funcional, portanto, toda a minha energia está concentrada em ficar de pijama, alimentar a Osian e armazenar leite para ela", começou por escrever a atriz na legenda de uma fotografia onde surge na companhia da bebé.

"Hoje também é especial porque é o primeiro dia dela fora do seu biliblanket [uma manta que irradia luz azul] e vamos medir os níveis de bilirrubina no final do dia para ver se ela precisa de voltar hoje à noite", acrescentou, este domingo.

Casada com Paul W. S. Anderson, Milla Jovovich e o marido são ainda pais de Dashiel, de quatro anos, e Everl, de 12.

