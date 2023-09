Depois de ter cumprido o papel de dama de honor no casamento da mãe Tish Cyrus com Dominic Purcel, Miley Cyrus 'interrompeu' a lua de mel no Havai.

A artista juntou-se aos recém-casados e há registos fotográficos que o 'comprovam'. Com um biquíni preto, é assim que podemos ver a artista junto do casal.

De recordar que Tish Cyrus e o ator de 'Prison Break' deram o nó no dia 19 de agosto, numa cerimónia íntima em Malibu. O grande dia chegou depois de terem anunciado que estavam noivos em abril.