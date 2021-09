Miguel Costa é o anfitrião do 'Estamos em Casa' este sábado, 4 de setembro, como foi anunciado esta sexta-feira.

Como é habitual, foi no programa 'Casa Feliz', da SIC, que a informação foi dada em primeira mão.

Em conversa com João Baião, Miguel Costa revelou que vai contar com a ajuda das filhas, Luísa e Teresa, na apresentação do programa.

"Elas são tudo para mim e não fazia sentido eu vir sem a parte mais importante que tenho na minha vida", disse o papá 'babado', referindo que as meninas estão "entusiasmadas" para trabalhar com o pai.

Uma informação que foi depois destacada na página oficial de Instagram da SIC. "Vejam só quem é que amanhã vai tomar conta da Casa: o Miguel Costa e as suas duas mini repórteres: Teresa e Luísa. Contamos consigo?", pode ler-se na publicação.

