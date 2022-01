Foi há um ano que Miguel Costa deu início a uma nova aventura profissional, como repórter do 'Alô Portugal', da SIC.

Na página oficial de Instagram do canal foi assinalada a data, onde foram reunidas algumas imagens destes últimos 12 meses no programa.

"Faz um ano que o 'Alô Portugal' adotou o repórter de bolso, o mais pequenino da televisão portuguesa", pode ler-se na publicação.

"Ele que preparou surpresas, que se aliou a causas importantes, que mostrou os bastidores dos programas da SIC, que experimentou outras profissões, que partilhou as suas aventuras com as filhas e fez mais mil e uma coisas, os nossos parabéns", acrescentaram.

"Obrigado Miguel Costa por seres este repórter que a vida nos deu, e teres sempre uma piada seca para alegrar as nossas manhãs. Que seja o primeiro de muitos anos", completaram.

