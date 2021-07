A celebrar 15 anos de carreira no mundo da música, o filho mais velho de Tony Carreira, Mickael, decidiu deixar uma mensagem aos fãs.

No Instagram, esta quinta-feira, 15 de julho, o cantor publicou um vídeo com algumas imagens destes anos em cima do palco, mostrando-se ansioso para voltar aos concertos.

"15 anos de carreira e o meu agradecimento é para vocês", começou por escrever na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

"Ansioso por vos mostrar as novidades que estou a preparar. Obrigado por todas as mensagens que me enviaram a felicitar neste dia tão especial!! Partilhem comigo, qual a memória que guardam destes 15 anos incríveis?", completou.

